Пашинян: почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха уехали из Армении

Почти 2,5 тысячи человек, которые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе переехали в Армению, покинули страну, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства в четверг, 12 октября.
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