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Премьер Канады Трюдо: решение о возвращении турбин "Северного потока" ФРГ было трудным

Премьер Канады Трюдо: решение о возвращении турбин "Северного потока" ФРГ было трудным

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту решения своего правительства о возвращении в Германию подпадающих под санкции турбин для газопровода "Северный поток — 1", назвав это "очень трудным" решением, пишет The Washington Post.

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