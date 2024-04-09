"Пнул три раза". Подробности дела экс-министра Казахстана, который жестоко убил жену

История, которая потрясла не только жителей Казахстана, тянется с ноября 2023 года В Казахстане продолжается суд на экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, который в ноябре 2023 года жестоко расправился со своей 31-летней супругой (официально брак зарегистрирован не был.