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Юрий Лоза высказался о зависти к покойному Юрию Шатунову

Юрий Лоза высказался о зависти к покойному Юрию Шатунову

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что он не имеет ничего против посмертного присвоения звания народного артиста покойному певцу Юрию Шатунову, добавив, что на том свете знаменитости это звание не за чем.

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