Украинское счастье: жить в долг, платить кровью

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Ну и какой вывод из написанного? Выселить усраинцев с усраины, потому как халява действует только в территории "вна"? Или критически проредить население и растворить его в других, "понаехавших" не причастных к халяве? Или всё же рассказать, что платить им всё равно придётся, пока останется хоть что-то, как правоприемник нынешнего недогосударства?