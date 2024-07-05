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СССР-Россия

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Украинское счастье: жить в долг, платить кровью

Украинское счастье: жить в долг, платить кровью

У Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну и какой вывод из написанного? Выселить усраинцев с усраины, потому как халява действует только в территории &quot;вна&quot;? Или критически проредить население и растворить его в других, &quot;понаехавших&quot; не причастных к халяве? Или всё же рассказать, что платить им всё равно придётся, пока останется хоть что-то, как правоприемник нынешнего недогосударства?
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17 час.
Александр Денисов
Вечная хохлятская халява... долги на государстве, а хохлы, как тараканы,  разбегутся...
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14 час.

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