У Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику.
Украинское счастье: жить в долг, платить кровью
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну и какой вывод из написанного? Выселить усраинцев с усраины, потому как халява действует только в территории "вна"? Или критически проредить население и растворить его в других, "понаехавших" не причастных к халяве? Или всё же рассказать, что платить им всё равно придётся, пока останется хоть что-то, как правоприемник нынешнего недогосударства?
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17 час.
Александр Денисов
Вечная хохлятская халява... долги на государстве, а хохлы, как тараканы, разбегутся...
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14 час.
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