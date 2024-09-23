Ермак: Украине нужно больше средств, чтобы бить дальнобойным оружием по РФ

Украине необходимо больше средств для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом на фоне визита визита украинского лидера Владимира Зеленского в США заявил глава его офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
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