Объявлен конкурс инвестиционных проектов в области медицины

Специализированная комиссия по отбору и оценке инвестиционных проектов, финансируемых из Фонда развития и модернизации государственных медицинских услуг Национальной медицинской страховой компании (НМСК), объявляет о начале конкурса проектов, финансируемых из этого фонда.
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