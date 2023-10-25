Объявлен конкурс инвестиционных проектов в области медицины

Специализированная комиссия по отбору и оценке инвестиционных проектов, финансируемых из Фонда развития и модернизации государственных медицинских услуг Национальной медицинской страховой компании (НМСК), объявляет о начале конкурса проектов, финансируемых из этого фонда.