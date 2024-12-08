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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козырев о 2:1 с «Трактором»: «Северсталь» здорово сыграла в меньшинстве и в концовке. И в целом контролировала матч»

– В преддверии паузы нам хотелось порадовать наших болельщиков победой. Это нам удалось. Сегодня была хорошая командная игра.

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