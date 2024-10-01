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Китай

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Статья Си Цзиньпина о развитии патриотизма будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпина о развитии патриотизма будет опубликована во вторник в 19-м за этот год номере ведущего журнала ЦК КПК "Цюши".

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