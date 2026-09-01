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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Бородин: «Я готовлюсь к Олимпиаде-2028, рассчитываю там выступить. У меня еще два года – времени как будто много, а как будто уже и не осталось совсем»

Двукратный чемпион Европы по плаванию  Илья Бородин надеется выступить на Олимпийских играх в 2028 и 2032 годах.

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