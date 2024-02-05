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Примсоцбанк - в ТОП лучших работодателей по версии HH.ru

Примсоцбанк - в ТОП лучших работодателей по версии HH.ru

Примсоцбанк вошёл в ТОП-200 рейтинга работодателей по версии Head Hunter. В рейтинге приняли участие более 2000 крупных компаний – с численностью от 1000 до 5000 человек, из них 1497 компаний вышли в финал.

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