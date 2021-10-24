Подробно о главном

9 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Пятицкий
    главное прикольноРука Кремля
  • Дина Скребец
    Как мы удержались на краю? Это до сих пор загадка… Это загадка,да.Или помощь свыше. Не хочется даже вспоминать ни...Как солист «Агаты...
  • Rusik Rusik
    Европе нужно постоянно создавать проблемы, или проблемы создадут России. Хватит играть в дружбу. Они были врагами, он...Их цель – уничтож...

Россия ещё шире распахнёт объятья русским

Россия ещё шире распахнёт объятья русским

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх