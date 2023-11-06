ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.11.2023

Nikolay Zakharov Амеры пугают нас их новым ЯО, НАМ ТОЖЕ СОЛИДНОЙ ПРЕССЕ НАДО публиковать устрашающие их души материалы, зная их поганые душонки, сразу в памперсы залезут. Только не замалчивать проблемы психических их атак на нас.

татьяна кирк Интересно, а что останется от США, если сработает НАША подводная атомная лодка ? Она там недалеко от них. Успеют подсчитать кол-во не жертв, а уничтоженных штатов ? По идиотизму американцы явно на первом месте в мире , разве что англо-саксы его оспаривают.