БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Тем прискорбнее, что у финнов очень много домов, которые отапливались дровами или вернее брикетами!!! Таперыча будут ..."ВТО нам больше н...
  • Ольга Заварухина
    Ваша правда, а вот автор лукавит. В ЕС лес не вырубали, а 100% от квоты вывозили из России. В 2005 году была в горах ..."ВТО нам больше н...
  • Георгий Михалев
    Выписать погромщикам государственные награды и выплатить компенсацию за ложный вызов.Призывы проявить ...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.11.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.11.2023

В США ПРИДУМАЛИ, КАК УБИТЬ В РОССИИ ЗА РАЗ ПОЧТИ 700 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В США придумали, как убить в России за раз почти 700 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Zakharov
Амеры пугают нас их новым ЯО, НАМ ТОЖЕ СОЛИДНОЙ ПРЕССЕ НАДО публиковать устрашающие их души материалы, зная их поганые душонки, сразу в памперсы залезут. Только не замалчивать проблемы психических их атак на нас.
Ответить
1 д.
татьяна кирк
Интересно, а что останется от США, если сработает НАША подводная атомная лодка ? Она там недалеко от них.   Успеют подсчитать кол-во  не жертв, а  уничтоженных  штатов ?  По идиотизму  американцы явно на первом месте в мире , разве что англо-саксы его оспаривают.
Ответить
1 д.
татьяна кирк
И долго будем терпеть этого иуду Мурашко вместе с его  кодлой , то бишь министерством здравоохранения ?  Совершенно верно : надо им вколоть по первое число  все разработки АстраЗенеки !
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх