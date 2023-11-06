В США ПРИДУМАЛИ, КАК УБИТЬ В РОССИИ ЗА РАЗ ПОЧТИ 700 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В США придумали, как убить в России за раз почти 700 тысяч человек.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 06.11.2023
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Амеры пугают нас их новым ЯО, НАМ ТОЖЕ СОЛИДНОЙ ПРЕССЕ НАДО публиковать устрашающие их души материалы, зная их поганые душонки, сразу в памперсы залезут. Только не замалчивать проблемы психических их атак на нас.
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1 д.
татьяна кирк
Интересно, а что останется от США, если сработает НАША подводная атомная лодка ? Она там недалеко от них. Успеют подсчитать кол-во не жертв, а уничтоженных штатов ? По идиотизму американцы явно на первом месте в мире , разве что англо-саксы его оспаривают.
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1 д.
татьяна кирк
И долго будем терпеть этого иуду Мурашко вместе с его кодлой , то бишь министерством здравоохранения ? Совершенно верно : надо им вколоть по первое число все разработки АстраЗенеки !
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1 д.
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