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Аргументы и Факты

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Ирландский журналист Боуз назвал Каллас «самой тупой» после слов об Украине

Ирландский журналист Боуз назвал Каллас «самой тупой» после слов об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике главу европейской дипломатии Каю Каллас после ее заявлений об острой нехватке снарядов у Киева.

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