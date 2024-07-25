Секретный туз в рукаве Обамы: чем демократы удивят после ухода Байдена TASS/Pool/ABACA 3 дня назад 1K прочитали Джо Байден все же принял последнее (возможно, единственное) в своей карьере правильное решение – сняться с выборов.
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