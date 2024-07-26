Выпускник-отличник продолжит обучение в молдавском вузе. Ректор: "Гордимся!"

Он решил остаться дома. Хотя результаты, полученные в лицее, открывают ему путь в самые престижные университеты мира, Константин Бабук, получивший на БАКе все оценки «10», предпочел продолжить обучение в Государственном университете медицины и фармации.
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