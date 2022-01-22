На Украине разработают мессенджер Розмова для военных

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться украинскими военными, сообщил глава ведомства Юрий Щиголь.
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться украинскими военными, сообщил глава ведомства Юрий Щиголь.
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