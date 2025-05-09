Навигации для зрителей в центре Петербурга никакой. Как сообщает корреспондент Мойки78, люди, выйдя из метро «Адмиралтейская», повсюду натыкаются на заборы.
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Навигации для зрителей в центре Петербурга никакой. Как сообщает корреспондент Мойки78, люди, выйдя из метро «Адмиралтейская», повсюду натыкаются на заборы.