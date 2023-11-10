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Четвёртый серийный морской буксир «Сергей Ушаков» проекта 23470 отправится на Северный флот

Головной буксир серии "Сергей Балк"Ярославский судостроительный завод завершает строительство серии морских буксиров проекта 23470, последнее судно после достройки отправится служить на Северный флот, решение об этом уже принято.

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