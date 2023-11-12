Спикер конгресса США предложил финансирование правительства без помощи Киеву

В беседе с представителями Республиканской партии в нижней палате конгресса США спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил законопроект временного финансирования федерального правительства, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине.
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