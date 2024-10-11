Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на нефтебазе в Феодосии Об этом «Вести Крым» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий ОжигинПо его словам, организована бесперебойная подача воды из моря.