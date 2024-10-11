Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на нефтебазе в Феодосии Об этом «Вести Крым» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий ОжигинПо его словам, организована бесперебойная подача воды из моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии