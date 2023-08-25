СССР-Россия

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К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Чего ПРОВЕРЯТЬ, все ПЛОХО, ЗАБИРАЙТЕ  домой и КОРМИТЕ сами! Ну не ДЕБИЛЫ?????? А то БАРЗОМЕТР уже ЗАШКАЛИВАЕТ! Вот и помогай ....., еще один УРОК для доброты!
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11 час.
Владимир Штейнберг
обнаглели, как буд-то без них Россия не выживет!
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6 час.
Александр Салтановский
Это что, типа шутка такая? Не нравится Россия, валите все скопом на родину ишакам хвосты крутить, там своё недовольство высказывайте!
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5 час.

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