К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров
Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.
Комментарии
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Чего ПРОВЕРЯТЬ, все ПЛОХО, ЗАБИРАЙТЕ домой и КОРМИТЕ сами! Ну не ДЕБИЛЫ?????? А то БАРЗОМЕТР уже ЗАШКАЛИВАЕТ! Вот и помогай ....., еще один УРОК для доброты!
обнаглели, как буд-то без них Россия не выживет!
Это что, типа шутка такая?
Не нравится Россия, валите все скопом на родину ишакам хвосты крутить, там своё недовольство высказывайте!
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