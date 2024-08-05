Забайкалье привезет на «Улицу Дальнего Востока» шестиметровую скульптуру художника Даши Намдакова

Уникальная монументальная скульптура заслуженного художника России Даши Намдакова украсит вход в павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.
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