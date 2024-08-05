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Забайкалье привезет на «Улицу Дальнего Востока» шестиметровую скульптуру художника Даши Намдакова

Забайкалье привезет на «Улицу Дальнего Востока» шестиметровую скульптуру художника Даши Намдакова

Уникальная монументальная скульптура заслуженного художника России Даши Намдакова украсит вход в павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

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