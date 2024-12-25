Названы ключевые питательные вещества для здоровья мозга, сердца и печени

Как известно, еда оказывает мощное воздействие на мозг, сердце и печень — три важнейших органа тела. Наука показала, что определенные питательные вещества могут помочь этим органам функционировать лучше, защитить их от повреждений и даже замедлить старение.
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