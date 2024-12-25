Медицина 2.0

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...
  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...

Названы ключевые питательные вещества для здоровья мозга, сердца и печени

Названы ключевые питательные вещества для здоровья мозга, сердца и печени

Как известно, еда оказывает мощное воздействие на мозг, сердце и печень — три важнейших органа тела. Наука показала, что определенные питательные вещества могут помочь этим органам функционировать лучше, защитить их от повреждений и даже замедлить старение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх