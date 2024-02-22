Медведев: переключение внимания Запада с Украины — страшный сон Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что переключение внимания Запада с поддержки Украины на другие события является для президента Владимира Зеленского «страшным сном».
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