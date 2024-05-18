В Госдуме рассмотрят законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО

Его разработал депутат Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска и обратно для военнослужащих и добровольцев СВО.
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