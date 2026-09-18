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Газета.ру

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Семья в костюмах Человека‑паука пришла на выборы с Колобком в Тюмени

Семья в костюмах Человека‑паука пришла на выборы с Колобком в Тюмени

В Тюмени на избирательный участок пришла семья в костюмах Человека-паука, а компанию им составил Колобок.

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