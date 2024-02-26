В Дзержинске подорожает проезд в маршрутке Т-29

В нижегородском городе химиков с началом весны изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте.В Дзержинске Нижегородской области с 1 марта подорожает с 30 до 35 рублей проезд в маршрутке Т-29 и ряде других автобусов.
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