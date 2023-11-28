Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

Politiki.net Ох уж эта многовекторность, ох уж эти европоклонники во власти, - ради того, чтобы продержаться в своем кресле как можно дольше, они готовы на все и на союз с "нечистым" и на союз с НАТО - "как будто в НАТО есть покой".

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Комментарии
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Федор Родников
Это русские виноваты!!!он-то думал,что нефть и газ Россия  будет поставлять бесплатно как брату,а ему заявили-&quot;хрен тебе и ресурсы по мировым ценам&quot; вот он и обиделся))))
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