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Врачи бьют тревогу из-за эпидемии деменции, прошедшей отметку в 10 млн человек

Врачи бьют тревогу из-за эпидемии деменции, прошедшей отметку в 10 млн человек

В России увеличивается число семей, непосредственно сталкивающихся с деменцией. Врачи бьют тревогу, рассматривая болезнь почти как эпидемию, прошедшую отметку в 10 млн человек.

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