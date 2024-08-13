Fitch последним из «большой тройки» понизило кредитный рейтинг Израиля 

Fitch последним из «большой тройки» международных рейтинговых агентств понизило кредитный рейтинг Израиля с «А+» до «А» — с негативным прогнозом, следует из соответствующего описания рейтингового действия.
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