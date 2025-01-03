Жруны и тарелочники в советском кино

«С девушками стало невозможно знакомиться, даже в интернете. Кругом одни тарелочницы» «Почему я должен платить за левую бабу? Почему мне нужно кормить левую бабу?» Из причитаний недовольных мужчин старше 12 лет в интернете Тарелочницы – тем интересная, но несколько избитая.