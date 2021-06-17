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Больше половины россиян хотели бы заменить депутатов искусственным интеллектом

Больше половины россиян хотели бы заменить депутатов искусственным интеллектом

Почти каждый второй россиянин считает, что в Госдуме вместо парламентариев могли бы работать нейросети.

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Konstantin Петров
Считаю, что такая Дума вообще не нужна. Принимать законопроекты могут те, кто их готовит, а утверждать сам Заказчик. Лишняя прокладка в лице дорогих бездельников не нужна. Нужны Советы - полновластные органы на своей территории, одновременно являясь представительно-законодательными, распорядительными и контрольными органами.
Александр Ширай
Вот именно, что депутаты - представители "определённых слоёв общества", а не избирателей! Поэтому постоянно встаёт вопрос о доверии.

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