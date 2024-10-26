Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мировая война отменяется

Мировая война отменяется

  Уникальность БРИКС в том, что это содружество стран не является единым блоком, не ставит себе военных задач и не создает врагов на ровном месте.

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Комментарии
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sergo galin
главные враги человечества -англосаксы . только на территории этих стран не велись боевые действия , только эти страны применяют слоган , разделяй и властвуй , только эти страны организуют отряды террористов и снабжают их оружием . и только эти страны заключают мир только в том случае когда это выгодно только им , заводят друзей только для использования против третьих стран и всегда сдадут при любом удобном случае . колонии давно исчезли , но используя свою валюту , всё так же выкачивают ресурсы за стеклянные бусы , ныне это бумажки с портретами президентов
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12 час.
Алексей Горшков
Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ (я считаю,что любимый мною СССР был только на втором месте, уважаемая мною Российская империя - вообще ПРОИГРАЛА, а потом превратилась в другую ипостась России - СССР), уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! США я считаю частью англосаксонского мира, и каким-то ОЧЕНЬ &quot;ЗАШИФРОВАННЫМ&quot; великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими &quot;шишками&quot;, где англичане сказали примерно следующее: &quot;Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст мы вам пришлём)&quot;! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...
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9 час.
Зинаида Антонцева
Очень хороший обзор состояния стран Запад-Восток, кажется, что настало время организации военного союза стран Глобального Юга, в одиночку России трудно противостоять хорошо  сплоченным Англосаксам.
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7 час.

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