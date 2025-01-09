Чудачества губернатора Филимонова разоряют регион?

В самые праздничные дни в Редакцию The Moscow Post пришло обстоятельное письмо из Вологды, в котором его автор остановился на самых острых моментах: и сразу стало ясно, не до праздников обитателям Вологодской губернии, в которой продолжает чудить "человек во френче" - губернатор Георгий Филимонов.