Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже

Во время матча 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3) фанаты «канониров» вывесили баннер с надписью Free Evan («Свободу Эвану») в поддержку журналиста The Wall Street Journal.
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