Готовим ароматный и сочный шашлык по татарскому рецепту. Понадобятся всего четыре ингредиента и 20 минут свободного времени! Попробуйте мясной деликатес по классическому татарскому рецепту! Ингредиенты Ягнятина — 0,2 кгМасло — столовая ложкаЛюбимые специи — на вкусАджика — на вкус Способ приготовления Мясо нарезать на кусочки небольшого размера.