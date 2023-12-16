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О чем женщины просили святую Варвару 17 декабря: традиции и интересные обряды дня

О чем женщины просили святую Варвару 17 декабря: традиции и интересные обряды дня

О чем женщины просили святую Варвару 17 декабря: традиции и интересные обряды дня Ксения Кирпик В праздничном календаре 17 декабря отмечается народный праздник, известный как Варварин день, посвященный святой, считающейся покровительницей женщин.

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