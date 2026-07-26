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Аргументы и Факты

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NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет

NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана», это связано с тем, что США могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для комплексов Patriot, сообщает газета The New York Times.

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