NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана», это связано с тем, что США могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для комплексов Patriot, сообщает газета The New York Times.
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