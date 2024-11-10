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Царьград

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Екатеринбургский блогер, катавшийся на Porsche по тротуарам у мэрии, угрожает подписчикам

Екатеринбургский блогер, катавшийся на Porsche по тротуарам у мэрии, угрожает подписчикам

Силовики уже занимаются автохамом.Екатеринбургский блогер Кама, который катался по тротуарам у мэрии на своем Porsche, а потом выставил на всеобщее обозрение запись нарушения, угрожает людям, которые обрушились на него с критикой в комментариях.

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