❗️⚡️В корейской спутниковой программе обозначен блок аппаратов NeonSat-2…NeonSat-6 — пять спутников оптического дистанционного зондирования Земли для мониторинга Корейского полуострова, национальной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
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