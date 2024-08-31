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Царьград

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Киеву прилетело за Белгород. Уже дважды за утро: Слышны взрывы

Киеву прилетело за Белгород. Уже дважды за утро: Слышны взрывы

В Киеве второй раз за утро громко. Слышны взрывы. В пабликах сообщают, что Киеву прилетело за вчерашнюю атаку на Белгород.

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