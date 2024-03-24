На пермских автобусах появилась надпись «Скорбим»

Во многих организациях присоединились к минуте молчания.В Перми в связи с общенародным днем траура, памяти погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» отменили все культурно-развлекательные мероприятия, многие организации также присоединились к минуте молчания в 12:00 24 марта 2024.