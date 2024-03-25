Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Только дошло?????????????????????????????????????????????????????В Госдуме предлож...
  • Дарья Ли
    наконец то пошли по верхам. как надоела эта коррупция, проросла  как грибница по всей верхушке.Главу департамент...
  • Татьяна Рябинова
    Опять мозги пудрят гражданам, как ЧубайсРоссиянам хотят п...

Затянувшийся эксперимент: получится ли платить бюджетникам больше при изменении системы оплаты труда

Затянувшийся эксперимент: получится ли платить бюджетникам больше при изменении системы оплаты труда

Российским бюджетникам опять обещают платить по-новому: президент в послании Федеральному собранию попросил правительство в 2025 году отработать модель в рамках эксперимента, а в 2026-м «принять окончательное решение для всей страны».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх