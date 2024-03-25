Затянувшийся эксперимент: получится ли платить бюджетникам больше при изменении системы оплаты труда

Российским бюджетникам опять обещают платить по-новому: президент в послании Федеральному собранию попросил правительство в 2025 году отработать модель в рамках эксперимента, а в 2026-м «принять окончательное решение для всей страны».
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