Ефимов сообщил о создании межотраслевого кластера фотоники в Москве

Межотраслевой кластер фотоники создали на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 24 октября.
Межотраслевой кластер фотоники создали на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 24 октября.
Свежие комментарии