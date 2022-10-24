Вечерняя Москва

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Ефимов сообщил о создании межотраслевого кластера фотоники в Москве

Ефимов сообщил о создании межотраслевого кластера фотоники в Москве

Межотраслевой кластер фотоники создали на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 24 октября.

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