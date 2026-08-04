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Стоматолог НИКИ детства Торшхоева: грудное вскармливание влияет на прикус ребенка

Стоматолог НИКИ детства Торшхоева: грудное вскармливание влияет на прикус ребенка

С 3 по 9 августа в России проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Мероприятие призвано напомнить родителям, что естественное кормление закладывает физиологическую основу для правильного формирования многих органов и систем ребенка.

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