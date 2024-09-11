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Военкоры заявили о "масштабном контрнаступлении" под Курском. Что о нем известно?

Военкоры заявили о "масштабном контрнаступлении" под Курском. Что о нем известно?

Сергей Бобылев/РИА Новости 1,4K прочтений Сегодня Российские военные начали «масштабное контрнаступление» в Курской области, сообщает Mash.

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