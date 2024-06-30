Спасатели жителям Химов рассказали о безопасной жизнедеятельности.

В агрогородке Химы состоялся сельский сход с местными жителями по вопросам безопасности.Работники МЧС объяснили, как в летний период подготовить жилище к отопительному сезону, почему важно помнить про электробезопасность и как самому установить АПИ в доме.
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