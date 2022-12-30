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КХЛ. «Адмирал» против «Амура», «Сибирь» примет «Автомобилист», «Авангард» сыграет с «Салаватом», ЦСКА – с «Локомотивом»

ЦСКА примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в последний день перед новогодней мини-паузой «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Авангард» – с «Салаватом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком».

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