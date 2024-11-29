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Петербургский дневник

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Для трамвайной линии «Славянка» изготовили уникальную конструкцию

Для трамвайной линии «Славянка» изготовили уникальную конструкцию

Перекрестный стрелочный перевод В Петербурге для строящейся трамвайной линии «Славянка» была разработана уникальная и сложная путевая конструкция – трамвайный перекрестный стрелочный съезд в форме «конверта».

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